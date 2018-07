Lagoa inaugura restauro da Torre da Lapa e Caminho dos Promontórios

Connect on Linked in

O município de Lagoa inaugurou, no passado dia 10 de julho, um novo percurso pedestre de interpretação da natureza: o Caminho dos Promontórios. Na cerimónia de inauguração, descerraram a placa o vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação; o capitão do Porto de Portimão, comandante Ricardo Santos Arrabaça, e o arquiteto paisagista da autarquia, José Vieira.

José Vieira recordou que o Caminho dos Promontórios se estende ao longo de sete quilómetros e permitirá fazer o percurso entre a Praia do Molhe (Ferragudo) e a Praia do Paraíso (Carvoeiro), no setor poente do litoral do concelho, passando por locais de rara beleza. O percurso encontra-se identificado com sinalética própria e zonas de paragem que permitem usufruir da magnífica paisagem deste percurso.

À comitiva, juntou-se o presidente da câmara municipal, Francisco Martins, e a diretora regional de Cultura, Alexandra Gonçalves, para mais uma inauguração na mesma manhã: o restauro da Torre da Lapa, uma estrutura de vigilância costeira construída no século XVI e inserida no Caminho dos Promontórios.

Junto ao monumento, bem patrimonial referenciado, e que, segundo a diretora regional de Cultura do Algarve, “será brevemente classificado como imóvel de interesse nacional”, foi enterrada uma cápsula do tempo que guarda dados como a mensagem de inauguração, duas moedas de 2018 e uma foto instantânea dos autarcas no momento inaugural.

JA

