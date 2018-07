João Guerreiro distinguido com medalha de mérito

Connect on Linked in

João Guerreiro, professor catedrático e antigo reitor da Universidade do Algarve (UAlg), foi distinguido com a “Medalha de Mérito Científico – Ciência 2018”, entregue pelo primeiro-ministro, António Costa. A cerimónia decorreu no passado dia 3 de julho, no encontro anual dos investigadores “Ciência 2018”, no Centro de Congressos de Lisboa.

As “Medalhas de Mérito Científico – Ciência 2018” destinam-se a galardoar as individualidades nacionais ou estrangeiras que, pelas elevadas qualidades profissionais e de cumprimento do dever, se tenham distinguido por valioso e excecional contributo para o desenvolvimento da ciência ou da cultura científica em Portugal.

João Guerreiro é mestre em ordenamento rural e ambiente e doutorado em ciências económicas.

Recorde-se que foi reitor da Universidade do Algarve, presidente da Comissão de Coordenação da Região do Algarve, presidente do Programa Operacional do Algarve e presidiu, ainda, à comissão técnica independente sobre os incêndios de 2017, nomeado pela Assembleia da República.

Atualmente, João Guerreiro preside à Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES).

