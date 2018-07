Duas semanas de Feira do Livro na Altura

Connect on Linked in

Altura, localidade turística do concelho de Castro Marim, volta a acolher a Feira do Livro. De 2 a 16 de agosto, a zona de lazer, junto à Avenida 24 de Junho, vai dar lugar a mais uma edição do certame, enquadrada no programa cultural de Animação de Verão, junto com os Mercadinho de Altura e animação musical.

Aberta ao público entre as 20h00 e as 00h00, a feira conta com diversos títulos de autores nacionais e estrangeiros a preços convidativos e com algumas promoções.

No decurso do certame haverá sessões de autógrafos com alguns escritores: Cláudia Viegas, autora do livro “A Poesia que sai dentro de mim” (dia 3, 22h00), Ilídio Estevão, com “A Mensagem Poética da Fotografia” (dia 5, 22h00), Manuel Vicente da Palma, autor do “Memorial a Sul” (dia 9, 22h00), e João Miguel Pereira e Pedro Oliveira Tavares, com o livro “Ruas” (dia 10, 22h00).

Aproveitando o facto de esta ser uma época em que, de uma forma geral, se aproveita para “colocar a leitura em dia”, a Câmara Municipal de Castro Marim promove esta iniciativa, “procurando trazer o livro ao grande público, despertando o gosto e o hábito de leitura, que é um dos mais importantes para a aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento das competências da escrita, mas que tem ficado tão marginalizado face ao crescente uso das novas tecnologias”.

Aproximar escritores e leitores, em encontros que convidam a novas interpretações e abordagens, é outro dos objetivos desta feira, cultivando o senso crítico e a cidadania.

