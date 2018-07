Colheita de sangue na Casa da Criança do Rogil

Connect on Linked in

A Casa da Criança do Rogil, em parceria com a Associação de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve, vai realizar uma colheita de sangue, no próximo sábado, dia 28, entre as 9h30 e as 13h00, nas instalações da Unidade de Cuidados Continuados de Aljezur (Rua dos Bombeiros Voluntários).

Podem doar sangue todas as pessoas com bom estado de saúde, com hábitos de vida saudáveis, peso igual ou superior a 50 quilos e idade compreendida entre os 18 e os 65 anos. Para uma primeira dádiva o limite de idade é aos 60 anos.

“A Casa da Criança do Rogil considera este ato de solidariedade tão importante e fundamental que mais uma vez leva a cabo esta iniciativa na perspetiva de conseguir atingir cada vez mais dadores”, frisam os promotores da iniciativa, apelando à participação da população.

