Visitas guiadas grátis revelam património de Albufeira

O município de Albufeira já começou a disponibilizar visitas guiadas ao centro antigo de Albufeira, para dar a conhecer alguns dos monumentos mais emblemáticos da cidade. A par deste programa, a câmara municipal reabriu o castelo de Paderne ao público, com visitas guiadas nas primeiras e terceiras quartas-feiras do mês. “À Descoberta do Centro Antigo de Albufeira” é o nome do mais recente serviço turístico que o município oferece, com o objetivo de dinamizar o centro urbano da cidade.

A visita guiada percorre o património edificado de maior interesse turístico e histórico de Albufeira, e integra um percurso de aproximadamente duas horas, orientado por um técnico especializado na área. O ponto de encontro é no Beato Vicente, monumento em homenagem a Frei Vicente de Santo António, situado no Largo Jacinto d´Ayet, onde também se encontra a Igreja de Sant’Ana, um templo construído no século XVIII. A partir daqui, o grupo irá visitar a igreja matriz e a capela da Misericórdia, e passear pela Rua Joaquim Pedro Samora, onde poderá contemplar os vestígios de uma das torres da muralha do castelo, pela Praça da República, Torre do Relógio, Museu Arqueológico, Ruas da Zona Velha (Bateria, Igreja Velha, Porta de Santana), Cais Herculano, Praça dos Pescadores e Pau da Bandeira.

Estas visitas guiadas são realizadas às quartas-feiras, com início às 10h00, em português e em inglês.

“Combater os efeitos da sazonalidade”

Ao mesmo tempo, o castelo de Paderne também reabre ao público com visitas guiadas. Até ao final do mês de maio, o município de Albufeira volta a promover o programa “À Descoberta do Castelo de Paderne”. As portas do castelo abrem-se nas primeiras e terceiras quartas-feiras do mês, entre as 10h00 e as 16h00, para que os interessados possam conhecer um dos mais interessantes monumentos da história da região, classificado património de interesse público desde 1971. Esta iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Albufeira e pela Direção Regional da Cultura do Algarve.

“Esta é uma forma de combatermos os efeitos da sazonalidade e chamarmos a atenção dos turistas para o nosso património cultural, que tem muito para oferecer. Albufeira é muito mais do que sol e mar e, por isso, temos vindo a apostar nestes programas complementares, aos quais se juntam também os percursos pedestres pelo interior do concelho e a realização de eventos culturais durante todo o ano”, destaca o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Carlos Silva e Sousa.

JA