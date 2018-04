Vila do Bispo promove visita aos palcos mais importantes do 25 de Abril no Algarve

Connect on Linked in

Para assinalar mais um aniversário do movimento militar de 25 de Abril de 1974, a Câmara Municipal de Vila do Bispo irá promover uma visita guiada comentada aos palcos mais importantes das operações ocorridas, nesse dia, no Algarve.

A visita começará no centro histórico de Lagos, seguindo-se uma deslocação à barragem da Bravura e terminará no alto da Fóia, em Monchique. Durante o percurso, serão, igualmente, abordadas as reações da Câmara Municipal de Vila do Bispo face à nova realidade política e social nacional.

A visita é aberta a todos os interessados e pretende dar a conhecer aos participantes a importância da realidade local no todo nacional, no contexto da Revolução de Abril. A verdade é que são muito conhecidas as grandes ações ocorridas em Lisboa, mas muitos desconhecem que existiram ações importantes na zona do barlavento algarvio.

Esta é uma oportunidade de olhar para Abril de uma perspetiva diferente.

JA