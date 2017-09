Vila do Bispo: Festival do Perceve superou expetativas

Connect on Linked in

No passado fim de semana decorreu mais uma edição do Festival do Perceve em Vila do Bispo, evento que atraiu ao local mais de 12 mil pessoas.

Os visitantes foram recebidos por uma equipa constituída por 80 pessoas que ao longo de três dias serviu as melhores iguarias gastronómicas que o concelho tem para oferecer, a nível do marisco, com especial destaque para o perceve, petisco capturado pelos marisqueiros de Vila do Bispo.

Para Paulo Lourenço, presidente da Associação dos Marisqueiros da Vila do Bispo e Costa Vicentina, o evento superou todas as expetativas, pois “o número de visitantes foi superior ao esperado pela organização e conseguiu-se escoar todo o marisco disponível e promover uma das maiores iguarias gastronómicas do município, o perceve”.

No final, ficou a promessa de começar já a trabalhar para que a próxima edição seja ainda melhor que a presente. Para o ano, a organização espera contar com a “colaboração” do mar para apanhar mais perceves e, assim, conseguir dar satisfação a todos os pedidos dos visitantes que se desloquem ao local à procura desta iguaria.

Além dos petiscos da cozinha vila-bispense, o festival contou ainda com muita animação musical. Durante os três dias marcaram presença Undercover e Humberto Silva, Evandro Cabral, Helena Candeias, Fábio Muchacho, Rancho Folclórico e Etnográfico de Odiáxere, Acoustchiks e Emanuel Martins.

O evento, organizado pela Associação dos Marisqueiros da Vila do Bispo e Costa Vicentina contou, mais uma vez, com o apoio logístico e financeiro da Câmara de Vila do Bispo.

JA