Vila do Bispo comemora feriado municipal com concerto de Sérgio Godinho

Sérgio Godinho apresenta um concerto de voz e piano no pavilhão multiusos da Raposeira, no próximo dia 20 de janeiro, pelas 21h30.

Esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, insere-se no âmbito das comemorações do feriado municipal, que estão a decorrer até ao dia 28 deste mês.

Durante o concerto, que tem entrada livre, e numa parceria inédita com o pianista Filipe Raposo, Sérgio Godinho irá presentear o público com os temas mais representativos da sua carreira com mais de 40 anos. Acompanhado apenas ao piano, o artista irá assim reinterpretar as suas canções, como forma de pensar em si próprio e nas vidas criativas que foi atravessando.

Trata-se de um espetáculo de quase hora e meia, que nos levará a viajar pelos mais 40 anos de carreira artística do Sérgio Godinho, considerado um dos maiores génios da música portuguesa.

Mais tarde, no dia 22 de janeiro, Vila do Bispo comemora o feriado municipal, celebrado em honra do seu padroeiro, São Vicente, que coincide com o dia litúrgico em que é celebrado pela igreja.

Trata-se de uma data importante para o concelho e para os seus munícipes, que será assinalada pela câmara municipal com iniciativas institucionais e protocolares e ainda de âmbito cultural, desportivo e recreativo.

Cerimónias oficiais arrancam no dia 20 de janeiro

Este sábado (20), às 14h30, realizam-se as cerimónias oficiais, no auditório municipal de Vila do Bispo, com a entrega dos prémios de aproveitamento escolar relativos ao ano letivo 2016/2017, a assinatura de contrato de patrocínio com a atleta Joana Schenker (bodyboard), a consignação do Espaço Público de Ação Cultural “O Celeiro da História” e a apresentação pública do relatório de sustentabilidade.

Às 17h00 do mesmo dia, tem lugar um concerto da Banda Filarmónica de Aljezur, no salão de festas de Nossa Senhora da Graça, em Sagres, ao que se seguirá, às 21h30, o concerto com Sérgio Godinho, no pavilhão multiusos da Raposeira.

Já no domingo (21), às 9h30 arranca a marcha corrida de Budens, enquanto no dia seguinte (22), realiza-se a sessão solene no salão nobre da câmara municipal (9h30) e a celebração da eucaristia, seguida da procissão de S. Vicente, na igreja matriz de Vila do Bispo (11h00).

Para o fecho das comemorações, no dia 28, está marcada uma celebração da eucaristia do Dia da Paróquia de Budens, na igreja matriz de Budens (15h00) e um espetáculo de variedades, no Centro Educativo Comunitário Multiserviços de Budens (15h00).

NC|JA