Vila do Bispo assinala mês da prevenção dos maus-tratos na infância

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Abril é assinalado como o “Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”. À semelhança dos anos anteriores, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila do Bispo (CPCJ), em parceria com a câmara municipal, promovem um conjunto de iniciativas com o objetivo de “sensibilizar a comunidade para a prevenção dos maus tratos a que muitas crianças e jovens são sujeitos”.

A comissão apela assim à participação de todos nas atividades programadas que decorrem até ao final do mês de abril e assim “alertar a responsabilidade coletiva e comunitária para a prevenção dos maus-tratos na infância”.

O programa integra uma exposição de trabalhos das crianças do pré-escolar, que está patente até 30 de abril, no Centro Cultural de Vila do Bispo.

JA