VAMOS POR PARTES (2): Fundos estruturais, o Algarve e ver passar os navios

É difícil trazer para o espaço público as questões mais importantes para o desenvolvimento das Regiões e do País. O ruído mediático dos «casos» (e das habilidades mediáticas) o impede. É o que está a acontecer com este Programa com um acrónimo estranho: PNPOT. E, no entanto, muito do que forem as oportunidades de desenvolvimento territorial do Algarve e de parte considerável do País nos próximos largos anos dependerá daquilo que forem as orientações estratégicas desse Plano (ou Programa) actualmente em curso.

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as opções mais relevantes para a organização do território nacional. Todos os instrumentos de gestão territorial (Planos Regionais de Ordenamento do Território, Planos Directores Municipais, etc…) terão obrigatoriamente que considerar as suas opções estratégicas.

Há cerca de um ano e meio, em Agosto de 2016, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº 44/2016, o Governo determinou a alteração do PNPOT em vigor e, em conformidade, a elaboração de um novo Programa de Acção a 10 anos – ou seja, grosso modo, para o horizonte 2020/2030. E em vez da coesão territorial e do desenvolvimento urbano policêntrico do território (como determinava inicialmente a Lei 58/2007, de 4 de Setembro), a orientação estratégica da RCM de 2016 vai agora no sentido de o novo Plano de Acção privilegiar o «fortalecimento do papel das duas áreas metropolitanas do país na estruturação do sistema urbano nacional» e o «desenvolvimento de uma política de promoção da regeneração e reabilitação urbana focalizada nos centros urbanos de nível superior»…

Sim, é o costume: centralismo. Nada de novo. O problema é que o Plano de Acção do PNPOT definirá em grande parte as orientações estratégicas associadas à programação operacional dos próximos Fundos Estruturais e de Investimento. Claro que não é preciso fazer-se um desenho: esta orientação estratégica de privilegiar as duas grandes áreas metropolitanas poderá significar que uma boa parte do País (os suspeitos do costume…) fique, mais uma vez, a ver passar os navios dos Fundos Estruturais…

Isto mesmo, em duas au-dições na Comissão Parlamentar de Ambiente e no debate sobre o Orçamento do Estado, tive oportunidade de denunciar, questionando a Directora Geral do Território, a Secretária de Estado do Ordenamento do Território e o Ministro do Ambiente.

O debate está em curso e o Algarve não pode deixar de dar a devida atenção a este dossier e de ser exigente no acompanhamento desta fase final do PNPOT – sob pena de a investida centralizadora continuar a papar-nos mais uma tranche de fundos estruturais enquanto nos distraímos a ver passar os navios e aplaudimos os discursos bonitos sobre descentralização do sr. ministro Eduardo Cabrita.

José Carlos Barros

*Deputado do PSD à Assembleia da República.

O autor desrespeita o Acordo Ortográfico.