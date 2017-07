“Vai uma fotografia em família para mostrar que ‘somos todos primos’?”

Connect on Linked in

Se até ao final deste mês passar pela fortaleza de Sagres e alguém perguntar-lhe “vai uma fotografia em família?”, não se surpreenda. É um desafio lançado pelo Teatro Experimental de Lagos (TEL), que faz parte do projeto artístico “ADN – somos todos primos”, em que Fátima Vargas e Nelda Magalhães convidam o público casual para participar numa sessão fotográfica de família com pessoas desconhecidas, com o objetivo de “uma reinterpretação do conceito de família, do estar social global e da multidiversidade que cada um de nós alberga”.

Celebrando o tema “Lugares de Globalização” do programa DiVaM, da Direção Regional da Cultura do Algarve, ADN promete trazer experiências singulares e divertidas para os participantes.

O resultado desta pesquisa in loco, com o público do monumento mais famoso do “fim do mundo”, será uma exposição a ser inaugurada no dia 9 de setembro, no mesmo local.

Para já, fica o convite para uma sessão fotográfica diferente, com uma família perto de si, durante os próximos dias do mês julho.

