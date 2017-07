VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

Connect on Linked in

Existem momentos na vida, pelas circunstâncias em que ocorrem e em particular pelos efeitos que nos atingem, nos conduzem a sentir, observar mais de perto, quanto tudo afinal é relativo.

Durante as últimas semanas, talvez até próximo de um mês, fui fustigado por uma série de ocorrências relacionadas com o equilíbrio da minha saúde, com interferências na minha relação com o meu próprio corpo e com as pessoas que me estão cerca para em muitos desses momentos, me ter levado a duvidar, se valia a pena continuar, tal a indisposição a descrença e a dor.

Neste concentrado em que tudo foi posto em causa, eu que não sou crente nem acredito em bruxedos, exercícios que pelo que tenho lido estarão muito em moda, tendo sempre como pano de fundo o poder do dinheiro, cheguei a questionar-me, vejam bem, se estava a ser alvo de algum desses exercícios.

Acabei por me acomodar ao resultado de um diálogo ditado por tais ocorrências, com um amigo de sempre, sobre este concentrado, próximo segundo ele do exotérico, ter ocorrido em função de me ter cruzado com um gato preto debaixo de uma escada. Fiquei mais tranquilo.

Mas o desgaste conduziu-me a antecipar o calendário de férias por alguns dias. Necessitava sair da rotina dos dias. Finalmente estou por algumas semanas instalado em Menorca, em casa de família, disfrutando do agradável convivo com familiares e amigos e com tempo para ir ao barbeiro, mudar a pilha do relógio e comprar uns óculos de protecção solar a conselho do oftalmologista português.

Por aqui também há muita gente. Mais, creio eu, do que no passado ano. O que seguramente é bom para a economia da ilha e de quem por aqui trabalha, muitos dos quais naturais de outros quadrantes que desde há anos aqui aportaram na esperança de uma vida melhor.

Não sou agora muito adepto de grandes exposições ao sol. Foi tempo que foi, prefiro agora, nesta fase da vida, outros momentos de descanço e tranquilidade, até pelo facto do espaço em que estamos oferecer muitas soluções para tal objetivo.

A ilha, fazendo parte do espaço catalão, pela língua comum (com poucas variantes), pela cultura, pela proximidade, pela história, é palco da presença múltipla de catalães peninsulares.

É portanto natural que a situação do movimento independentista, traduzido no marcado referendo sobre tal matéria em Outubro próximo, ocupe a atenção do círculo de cidadãos mais atentos a tal matéria. Pelo que até agora me fui dando conta, num círculo restrito, no qual, sobre este e outros assuntos, é sempre marcado por uma posição política, maioritariamente centrista, é fortemente objecto de uma posição critica, abertamente contra tal processo. Por aqui, tanto quanto até agora tenho observado e retido, a gente quer continuar a ser parte da Espanha e, nesse sentido, com alguma demagogia ou simplismo ditando, que mesmo na Catalunha, a maioria está mais preocupada com o Barcelona do que com as propostas independentistas.

Por aqui também estamos em tempos de festas nas quais o cavalo e quem o monta desempenham presença principal aos quais, naturalmente se associa o povo, sem o qual as festas perdiam sentido.

É daqui também, estando atento e acompanhando a situação do País, que me proponho ir dando notícias. Mais daqui do que daí.

Menorca 17.07.017

NB: Defendo que o aeroporto de Faro se passe a chamar

aeroporto do Algarve Manuel Teixeira Gomes

