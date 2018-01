Turismo do Algarve promove novos produtos turísticos

Connect on Linked in

A Região de Turismo do Algarve apresenta-se na maior feira de turismo de Espanha, até domingo, dia 21 de janeiro, com uma forte aposta na promoção do cicloturismo e das caminhadas. O destaque vai ainda para a dieta mediterrânica, dando a provar a nuestros hermanos – cujo mercado está a crescer no Algarve – os mais emblemáticos ingredientes da gastronomia algarvia

A Região de Turismo do Algarve (RTA) leva para a Fitur 2018, que abriu ontem as portas em Madrid e prolonga-se até ao próximo domingo, as suas mais recentes apostas.

O melhor do turismo de natureza algarvio está representado na principal feira de turismo de Espanha através de uma forte aposta na promoção do cicloturismo e das caminhadas.

Durante o certame na capital espanhola, o Algarve quer “revalorizar a sua oferta de turismo de natureza” e “dar a conhecer o seu património natural e cultural”, com destaque para a dieta mediterrânica, património imaterial da UNESCO…

Nuno Couto|Jornal do Algarve