Turismo algarvio aposta na internet para promover oferta

A melhoria e a atualização dos canais de promoção digital da região irão facilitar a tomada de decisão por parte dos turistas que programam a sua própria estadia no destino, realça a Associação Turismo do Algarve (ATA)

Face ao crescente recurso dos turistas às novas tecnologias de informação e comunicação para decidirem e organizarem as suas viagens, a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a investir na atualização e na melhoria dos seus canais de comunicação online.

Neste âmbito, o site oficial da ATA, agência responsável pela promoção da região junto dos mercados externos (www.algarvepromotion.pt) passou a assumir um comportamento “responsive”, permitindo a adaptação dos seus conteúdos às características do dispositivo a partir do qual está a ser consultado (computador, smartphone, tablet, etc.).

A ideia é “facilitar e melhorar a experiência do utilizador na pesquisa e consulta de informação”, adianta a agência.

Esta nova versão do site inclui ainda uma área restrita exclusiva para os associados da ATA, onde estes poderão ter acesso a um conjunto de informação útil e privilegiada, tal como estudos, circulares, análises de mercado, comunicados de imprensa em diversos idiomas, entre outros dados que não estão disponíveis para quem não for associado.

ATA também promove turismo de natureza online

Paralelamente, a ATA acaba de lançar um novo microsite exclusivamente dedicado ao “cycling & walking”, dois produtos estruturados que têm vindo a conquistar uma projeção e uma procura crescentes no segmento do turismo de natureza. Em www.cyclingwalkingalgarve.pt, os visitantes poderão assim aceder a uma plataforma online, que reúne um conjunto de informação especializada sobre estes produtos na região, nomeadamente a indicação das grandes rotas existentes devidamente sinalizadas para a prática destas atividades, uma listagem das principais empresas do Algarve (associadas da ATA) que prestam serviços nesta área, uma série de dicas e recomendações úteis para os turistas e, ainda, informações úteis sobre o destino e a sua oferta complementar, com destaque para a cultura, a história e a gastronomia locais.

“Na medida em que as viagens motivadas pelo desejo de desfrutar, contemplar e interagir com a natureza têm aumentado em todo o mundo, o Algarve encontra-se bem posicionado para assumir um lugar de destaque enquanto destino de férias na escolha deste tipo de visitantes”, destaca a ATA, frisando que “a biodiversidade e as extensas zonas naturais e rurais, o clima ameno, aliados a experiências repletas de autenticidade, à interação com as comunidades locais e aos valores culturais da região permitem o desenvolvimento de uma oferta integrada competitiva a nível internacional no segmento do turismo de natureza, contribuindo para a afirmação do Algarve como destino de referência nesta área”.

Neste momento, os mercados que mais procuram este tipo de turismo no Algarve são o Reino Unido, a Holanda e a Alemanha. Por esta razão, e dado o interesse crescente de outros mercados que começa a emergir, estão previstas, para breve, versões deste microsite dedicado ao “cycling & walking” em novos idiomas para além do português e inglês apresentados atualmente.

