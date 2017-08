Três dias de cultura cubana em Vila Real de Santo António

Connect on Linked in

A cidade de Vila Real de Santo António volta ser palco do Encontro de Cultura Cubana. A edição deste ano começa esta sexta-feira e vai decorrer até ao próximo domingo com um programa onde se incluem concertos, exposições e conferências.

Durante três dias, a cidade pombalina apresenta um cartaz que visa estreitar os laços entre Portugal e a República de Cuba, o que já vem sendo desenvolvido, há alguns anos, entre a câmara municipal, os serviços de saúde de Cuba e com múltiplas instituições culturais daquele país.

A iniciativa arranca às 18h00 de hoje (sexta-feira), no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, com a sessão inaugural conduzida pelo autarca Luís Gomes. Segue-se, no mesmo local, a conferência “El Festín de los Assombros” – ensaio sobre José Martí – e a apresentação do livro de poesia “Barlavento”, com os conferencistas Juan Eduardo Bernal e Josep Trujillo Fonseca.

Já no sábado, pelas 12h00, decorre a exposição do artista plástico Maisel Valdés, na Praça Marquês de Pombal.

A programação musical terá lugar no sábado e no domingo, com uma mostra de música cubana por Raúl Torres Rondón, na Praceta Casablanca, em Monte Gordo (sábado, 22h00), e um espetáculo de homenagem a Fidel Castro, no Jardim Avenida da República, em Vila Real de Santo António (domingo, 21h00).

O Encontro de Cultura Cubana dá também seguimento aos protocolos de geminação e aos vários acordos estabelecidos entre a cidade pombalina e Cuba em diversas áreas, nomeadamente na educação, desporto, desenvolvimento comunitário e reabilitação urbana.