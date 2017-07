Transportes públicos não servem a população algarvia

Connect on Linked in

A insatisfação com os transportes públicos algarvios cresce a cada dia que passa, numa região onde não nem os habitantes nem os turistas podem prescindir do carro e têm de recorrer muitas vezes aos táxis. Por isso, a delegação regional da associação de defesa do consumidor DECO acaba de lançar uma campanha, onde desafia os algarvios a fazerem “greve ao carro” por um dia, utilizem o autocarro e o comboio, e depois contem a sua experiência. A ideia é apresentar as reclamações às empresas de transportes e autarquias para que melhorem a rede de transportes públicos na região, que anda por estes dias pelas ‘ruas da amargura’

Na última década, os transportes públicos perderam cerca de 25% de utilizadores no Algarve, uma região onde a larga maioria das pessoas desloca-se em viatura própria. Segundo o último Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Algarve, encomendado pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), seis em cada dez algarvios desloca-se regularmente em viatura própria “por falta de um sistema integrado de transportes públicos”.

Para perceber as causas deste declínio, a DECO Algarve acaba de lançar a campanha “Estes Transportes não nos servem”, onde apela à população e aos turistas para que denunciem as dificuldades que sentem ao viajar na região de autocarro e comboio…

Nuno Couto | Jornal do Algarve