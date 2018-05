Trabalhadoras da limpeza do Casino de Vilamoura estão em greve

Connect on Linked in

As trabalhadoras que fazem a limpeza do Casino de Vilamoura iniciaram ontem, dia 1 de maio, uma greve de dois dias, para denunciarem “a redução do pagamento dos feriados” e reivindicarem “a melhoria dos salários e das condições de trabalho”, assim como “o pagamento do subsídio de domingo e o pagamento do subsídio de alimentação nos domingos e feriados trabalhados”.

Esta quarta-feira, 2 de maio, as trabalhadoras vão deslocar-se por volta das 10h00 aos escritórios da empresa, junto às Quatro Estradas, em Loulé, para protestarem “contra a retirada de direitos e a diminuição do pagamento do trabalho prestados em dia feriado e para exigir a reposição do que lhes foi retirado”.

“O Sindicato da Hotelaria do Algarve está totalmente solidário com a luta destas trabalhadoras e exige que a empresa reponha o que retirou às trabalhadoras e que, ao invés de cortar na retribuição, valorize os salários que já não são aumentados à vários anos”, refere o coordenador do sindicato, Tiago Jacinto.

JA