Torneio da AFA junta Farense, Olhanense, Louletano e Lusitano

O Torneio da Associação de Futebol do Algarve disputa-se este fim de semana no Estádio Algarve com quatro equipas algarvias que militam no Campeonato de Portugal.

As meias finais disputam-se este sábado no Estádio Algarve: Farense-Olhanense (19h00) e Louletano-Lusitano (20h30). No domingo realizam-se mais dois jogos no mesmo recinto: a final (20h30), que colocará frente a frente os vencedores de sábado, e o jogo de apuramento do terceiro classificado (19h00).

A final estava agendada inicialmente para o dia 06 de agosto, colocando frente a frente o vencedor do jogo de domingo e o Portimonense, mas este formato acabou por ser cancelado devido ao facto da equipa de Portimão disputar o seu jogo da primeira jornada da Primeira Liga no dia 07 de agosto.

(Notícia corrigida às 15h50)