Todos os dias ocorrem sismos no Algarve

Connect on Linked in

Os últimos dias têm sido de atividade sísmica na região, com mais de meia centena de abalos já registados no mês de setembro. Na maioria, são pequenos terramotos, que não chegam a ser sentidos pela população. Ainda assim, o Algarve não está a salvo de voltar a sofrer um grande sismo, como aconteceu em 1755, que foi a “mãe” de todas as tragédias que ocorreram na região até hoje

Vários sismos abalaram o Algarve nos últimos dias. O mais forte aconteceu às 19h09 do passado dia 11 de setembro, atingindo a magnitude de 3,6 na escala de Richter. Este terramoto, que teve o epicentro a cerca de oito quilómetros a noroeste de Portimão, a 20 quilómetros de profundidade, foi classificado como “moderado” pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), com uma “vibração percetível” a muitas pessoas do barlavento algarvio, mas sem força para provocar danos.

Três horas antes, o IPMA já tinha registado outro abalo, de magnitude 2,5, na região do Banco de Gorringe, o local do epicentro do grande terramoto de 1755, que devastou toda a costa da região algarvia.

Já no passado dia 14 de setembro, o IPMA registou dois sismos perto daquela zona, sendo que um deles atingiu os 3,4 de magnitude e o outro não ultrapassou os 2,2. No dia seguinte, outros dois sismo na mesma área foram registados pelos sismógrafos, um de 2,3 e outro de 2,0 de magnitude.

Uma semana depois destes abalos, os sismos continuam a suceder-se, mas com menor intensidade. Segundo o IPMA, a atividade sísmica é normal, explicando que todos os dias a terra treme no Algarve (mais de 50 registos só no último mês), mas só os sismos com magnitude compreendida entre o 3 e os 3,5 graus são frequentemente sentidos, embora raramente provoquem danos…

(REPORTAGEM COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 21 DE SETEMBRO)

Nuno Couto | Jornal do Algarve