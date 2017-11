Tavira mostra a importância do azeite na dieta mediterrânica

Connect on Linked in

No âmbito do programa de salvaguarda da “Dieta Mediterrânica Todo o Ano” realiza-se, no dia 25 de novembro, pelas 10h30, na Cooperativa Agrícola de Santa Catarina da Fonte do Bispo, no concelho de Tavira, a demonstração “Cozinhas Mediterrânicas com Azeite”, sob a orientação do chefe Jorge Rodrigues.

O objetivo desta ação é “mostrar as diversas possibilidades culinárias do azeite, da azeitona e de outros produtos da época”, bem como “dar a conhecer como estes ingredientes são preparados noutras áreas de cultura mediterrânica”, como “cozinhar em família” e “quais os pratos especiais para miúdos e graúdos”.

Esta iniciativa surge no seguimento de um conjunto de atividades promovidas pelo museu municipal de Tavira, durante o mês de novembro, as quais destinam-se ao público escolar e geral. As ações integram, ainda, a Semana Nacional da Cultura Científica e visam divulgar a cultura olivícola no concelho.

Neste sentido, estão previstas, igualmente, visitas dos alunos do 1º ciclo do ensino básico ao lagar da Cooperativa de Olivicultures de Tavira (Olicer), onde lhes será dada a oportunidade de acompanhar o trabalho de extração do sumo da azeitona: o azeite.

“Dieta Mediterrânica Todo o Ano” é um programa de atividades de salvaguarda da dieta mediterrânica que tem como objetivo divulgar as múltiplas dimensões do estilo de vida e da paisagem cultural mediterrânica. Pretende-se, na perspetiva da sustentabilidade (social, ambiental e económica), dar a conhecer as paisagens produtivas, os alimentos, os saberes-fazeres e as ameaças à sua continuidade, assim como explorar, experimentar e saborear.

NC|JA