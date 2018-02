Tavira: Metrópolis no “Música nas Igrejas”

Connect on Linked in

No próximo sábado, pelas 18h00, a Igreja da Misericórdia, em Tavira, acolhe o projeto Metrópolis (piano e projeção) com o pianista e compositor Luís Conceição.

O filme Metrópolis é um clássico do cinema mudo realizado, em 1927, por Fritz Lang. Atual pela mensagem transversal da luta de classes nas sociedades contemporâneas, esta obra é um marco cinematográfico pelos efeitos especiais inovadores e pela excelência do elenco. Nesta versão transformada do clássico, Luís Conceição acompanha a imagem com música original da sua autoria e improvisação.

Luís Conceição nasceu em 1974. Iniciou os estudos musicais com cinco anos, no Conservatório Regional do Algarve, tendo concluído o Curso Geral de Piano. Licenciou-se em Ciências Musicais, na Universidade Nova de Lisboa, e, em Piano, na Universidade de Évora.

Trabalhou como pianista acompanhador, professor de piano e de história da música em diversos conservatórios nacionais.

Enquanto pianista e compositor apresentou-se em inúmeras salas nacionais e internacionais, a solo e em formações de câmara e orquestras. Como compositor tem mais de 250 obras, desde 1993, parte delas gravadas em cinco cd’s de edição de autor.

A sua linguagem é, essencialmente, de fusão, apresentando afinidades com a música étnica, erudita e jazz. Leciona, atualmente, na Academia de Música de Tavira e lidera vários projetos musicais, onde privilegia a interdisciplinariedade das artes, nomeadamente, uma relação simbiótica entre música, poesia e cinema. Destes projetos destacam-se o “Trio Osmose”, “Entre nós e as palavras” e “Metrópolis”. Luís Conceição é, também, autor de obras pedagógicas para crianças no domínio do piano.

O “Música nas Igrejas” visa dinamizar o património edificado, bem como promover o gosto pela música. Os concertos ocorrem todos os sábados e destinam-se ao público em geral.