Taça: Farense nos “quartos” 28 anos depois e equipa teve que ser escoltada pela polícia

O Farense, único sobrevivente na Taça de Portugal entre as equipas algarvias, foi aos Açores derrotar o Praiense por 1-0 (golo de Fabrício, aos 23 minutos), esta quarta-feira, e garantiu a passagem aos quartos-de-final da competição, um feito que não acontecia há 28 anos.

A última vez que a formação da capital algarvia atingiu esta fase da Taça foi na temporada 1989/1990 e, curiosamente, nesta época chegou à final onde foi derrotada no Jamor pelo Estrela da Amadora.

Após o final do jogo desta quarta-feira, e de acordo com o jornal Record, a comitiva do Farense foi insultada e ameaçada por um grupo de adeptos do Praiense, à saída do estádio para o autocarro, o que levou os responsáveis do clube algarvio a solicitar a intervenção policial. A situação obrigou a delegação do Farense a sair do recinto sob escolta.

Ainda segundo o mesmo diário, não se registaram danos pessoais ou materiais. A comitiva algarvia pernoitou nos Açores e só nesta quinta-feira regressa ao continente.

Taça de Portugal (1/8 de final):

Marítimo – Cova da Piedade 0-0 (2-4 g.p.)

Moreirense – Santa Clara 2-2 (6-5 g.p.)

U. Madeira – Desp. Aves 1-5

Praiense – FARENSE 0-1

Sporting – Vilaverdense 4-0

Rio Ave – Benfica 3-2 (a.p.)

FC Porto – V. Guimarães (quinta-feira, 14, 20h15)

Caldas – Académica (30 dezembro, 15h00)