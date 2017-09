Taça de Portugal: Equipas algarvias já conhecem os adversários

Connect on Linked in

A segunda eliminatória da Taça de Portugal vai disputar-se no próximo dia 24 de setembro e o sorteio, realizado esta semana, ditou que apenas uma das cinco equipas algarvias vai jogar em casa.

Trata-se do Olhanense, que receberá o Sporting de Lamego que milita nos distritais da Associação de Futebol de Viseu. Recorde-se que a formação de Olhão, tal como todas as restantes da região que atingiram esta segunda ronda, está a disputar o Campeonato de Portugal.

O Farense terá uma deslocação até ao reduto do Amora, equipa que também disputa os distritais (Associação de Futebol de Setúbal).

As três restantes equipas jogarão com formações do mesmo escalão (Campeonato de Portugal): o Louletano vai aos Açores para defrontar o Praiense, o Lusitano de VRSA tem uma deslocação até ao Minho para jogar com o Torcatense, enquanto o Moncarapachense jogará em Espinho com o Sporting local.

Nenhuma das equipas algarvias eliminadas na primeira ronda teve a sorte de ser repescada para esta segunda eliminatória.

A segunda eliminatória já incluiu equipas da Segunda Liga. Os clubes da Primeira Liga só entram em ação na terceira ronda.