Soufiane El Bakkali e Carla Salomé venceram Crosse das Amendoeiras

Carla Salomé Rocha, atleta do Sporting, e Soufiane El Bakkali, de Marrocos, foram os grandes vencedores do 41º Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor, que teve lugar no passado domingo, na pista das Açoteias.

A prova contou com a participação dos melhores atletas nacionais e estrangeiros, como é o caso de Soufiane El Bakkali, que cortou a meta em 28,13 minutos, menos 3 segundos que o sportinguista Rui Pedro Silva, segundo classificado, e deixando o terceiro lugar para Soare Nicolae, do clube Vila Real de Santo António GD Pic-Nic, que completou os 9.350 metros da corrida em 29,01 minutos. Recorde-se que o marroquino de 22 anos foi medalha de prata nos 3.000 metros obstáculos dos mundiais de 2017, em Londres, e quarto classificado nos Jogos Olímpicos de 2016 na sua especialidade.

A prova feminina foi ganha pela atleta do Sporting Carla Salomé Rocha, que dominou a corrida desde o início até cortar a meta aos 20,44 minutos, à frente da holandesa Andrea Deelstra com o tempo de 21,15 minutos e da portuguesa Mónica Silva (individual-Porto), que fechou o pódio aos 21,24 minutos.

O Clube Desportivo Areias de São João esteve em destaque este domingo no Campeonato Regional de Corta Mato Longo, que decorreu em simultâneo com o crosse. O clube conquistou os sete primeiros lugares da competição regional e dominou a classificação coletiva em ambos os setores, e alcançou ainda a melhor classificação individual no Crosse das Amendoeiras, com a quinta posição da geral arrecadada por Ana Dias, com o tempo de 23,24 minutos. Na prova masculina, Jorge Varela conseguiu o 11º lugar, cortando a meta aos 30,31, o melhor resultado algarvio entre os 132 corredores.

No total participaram 186 atletas na 41ª edição do Crosse Internacional das Amendoeiras em Flor, uma prova que é considerada um marco no calendário desportivo da região.

CLASSIFICAÇÕES

Masculinos

1. Soufiane El Bakkali (Marrocos), 28.14 minutos

2. Rui Pedro Silva (Sporting), 28.22m

3. Nicolae Soare (GD Pic-Nic), 29.03m

4. Tiago Costa (Sporting), 29.09m

5. Paulo Pinheiro (Sporting), 29.19m

Femininos

1. Carla Salomé Rocha (Sporting), 20.44 minutos

2. Andrea Deelstra (Holanda), 21.19m

3. Mónica Silva (individual), 21.19m

4. Maria Slawik (Polónia), 21.32m

5. Ana Dias (CD Areias de São João), 21.55m

JA