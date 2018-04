SMS: Descentralização ou fragmentação

Connect on Linked in

Por mais de uma vez, aqui se tem feito apelo ao rigor nos conceitos. Na clubite, tanto faz que haja rigor ou não, até porque a falta de rigor é a alma da clubite. Na economia e nas finanças, o rigor anda também colado aos valores aproximados, ao “cerca de”, pelo que, desde que a maioria não seja lesada, perdoa-se mais zero menos zero e a descompensação entre a estimativa e a realidade. Nas religiões, até por definição, o rigor é uma alma do outro mundo, tanto que as suposições, repetidas horas e horas, fazem fé. Na cultura, a falta de rigor também se converte aceitavelmente no desconto comum, porque a liberdade reciprocamente partilhada pelo culto e pelo inculto, tanto anula o direito à exclusividade do rigor como gera infinita tolerância perante quem se revolte contra o dever de ser rigoroso. E até as estatísticas, o rigor anda aos saltos, conforme os universos escolhidos em função das médias desejadas por conveniência para calar bocas, dando-se tantas vezes ao embuste o alto patrocínio do critério. Sendo assim, não admira que na política também a falta de rigor seja o primeiro expediente a ser usado e o último a ser abandonado.

Vem isto a propósito desse conceito de descentralização que abre agora os telejornais, os comícios, as conferências de imprensa, as disputas de liderança, as crónicas e comentários dos que se reclamam “fora da política ativa” mas que escrevem e comentam para rigorosamente encherem o olho dos que a rigor fazem e determinam a política. Descentralização ou desconcentração? Descentralização ou delegação? Tanto faz esta ou aquela resposta porque, não interessando o rigor, tudo vai ser traduzido em “regionalização” mesmo que esta não exista, não seja desejada e até combatida por razões que a ninguém interessa enumerar.

Quando se pergunta se estamos perante “descentralização” ou “desconcentração”, o conceito de desconcentração dos poderes e competências do Estado poderia ser muito bem substituído pelo de pulverização de tais incumbências, como método para impedir a regionalização. Na verdade, será mais difícil transferir para eventuais Regiões Administrativas, amanhã ou depois, competências doadas pelo Estado às “regiões” municipais, do que o Estado, caso fosse rigoroso, concedesse já hoje poderes a Regiões.

A falta de rigor amolece a língua. E no Algarve, o rigor leva vinte anos a chegar. Imitando os aviões, é a política low cost, seu inteligente.

Flagrante projeto: A construção do Hospital Central do Algarve em… Marrocos. Assunto resolvido.

Carlos Albino