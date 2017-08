Saúde: CHAlgarve cria serviço para acompanhamento personalizado aos utentes no circuito hospitalar

Print This Post

Desde há exatamente um mês que todos os utentes que necessitem de realizar exames ou consultas na Unidade Hospitalar de Portimão do CHAlgarve podem usufruir de um acompanhamento personalizado efetuado pela equipa de voluntários do novo “balcão de orientação e acompanhamento” no circuito hospitalar.

O projeto implementado pelo Serviço Social e pelo Grupo de Voluntariado da Unidade de Portimão, em parceria com a Associação Elos de Esperança, que arrancou no passado dia 17 de julho, tem como principais objetivos prestar um serviço de apoio personalizado aos utentes, orientando-os e acompanhando-os até ao local onde receberão os cuidados de saúde, nomeadamente as consultas ou exames, bem como fazendo o encaminhamento dos mesmos quando têm que se deslocar entre serviços na unidade hospitalar.

“Há muito que sentíamos necessidade de proporcionar um maior acompanhamento aos nossos utentes, principalmente aqueles que se dirigem ao hospital sem qualquer apoio familiar ou institucional e com este projeto, para além de colmatarmos essa necessidade, ainda podemos contribuir para o bem-estar dos utentes e para uma maior eficiência no atendimento e consequentemente da prestação de cuidados aos mesmos” explica Ana Ventura, coordenadora do Serviço Social da Unidade de Portimão e responsável pelo projeto.

Este serviço encontra-se a funcionar nos dias úteis, numa fase inicial, durante o período da manhã, que é quando se concentram a maior parte dos utentes na unidade hospitalar, já tendo recebido e acompanhado, no primeiro mês de funcionamento, cerca de 3 mil utentes.