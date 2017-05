Sagres acolhe campeonato do mundo de pesca submarina em 2018

Connect on Linked in

O 31º Campeonato do Mundo de Pesca Submarina irá disputar-se em Sagres, em setembro de 2018.

O mundial é um campeonato de escalão etário sénior que será disputado em dois dias, onde está previsto a participação de 125 a 150 atletas de 25 a 35 países e ainda cerca de 80 embarcações.

Trata-se da prova mais importante do calendário da modalidade, disputada pelo sistema individual e coletivo, em duas jornadas e com o apoio de embarcações. De referir que as provas com apoio de embarcações possibilitam uma maior visibilidade e segurança às provas e à modalidade.

Este é um evento da CMAS – Confederação Mundial das Atividades Subaquáticas, que delegou na FPAS – Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas a organização da competição, com o apoio da Câmara de Vila do Bispo.

Neste âmbito, na passada semana, Adelino Soares, presidente da autarquia, e Ricardo José, presidente da FPAS, assinaram um protocolo de colaboração onde define o apoio prestado pelo município para viabilizar a realização desta iniciativa.

“A Câmara de Vila do Bispo pretende assim fomentar a utilização e divulgação das condições naturais do concelho, nomeadamente para a prática de atividades desportivas, numa perspetiva integrada, compatibilizando o usufruto do território com a conservação de recursos”, adianta a autarquia, frisando que o campeonato do mundo de pesca submarina é um evento de reconhecido prestígio, com projeção mundial e que congrega toda a comunidade ligada a este desporto.

JA