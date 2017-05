Rogério Furtado é o candidato da CDU à Câmara de Aljezur

Connect on Linked in

Rogério Furtado, 59 anos, professor do 1º ciclo na escola EB1/JI de Odeceixe, residente no concelho de Aljezur, é o independente proposto pelo PCP como primeiro candidato da CDU à Câmara Municipal de Aljezur.

Para a assembleia municipal, a CDU aposta em Anadá Gomes, 42 anos, que é designer de interiores e reside em Odeceixe.

“A CDU, ao divulgar os primeiros candidatos a estes órgãos do município de Aljezur, manifesta a sua confiança numa equipa que será capaz de contribuir para a resolução de muitos dos problemas do concelho, designadamente os que decorrem da gestão PS no município”, refere a coordenadora da CDU em Aljezur.

O objetivo da coligação nas próximas eleições autárquicas, marcadas para o dia 1 de outubro, é “aumentar a sua influência no concelho”.

A luta contra as portagens na Via do Infante, a defesa do centro de saúde de Aljezur, a denúncia dos grandes interesses imobiliários no Monte Clérigo e a luta contra os contratos celebrados de exploração de hidrocarbonetos no concelho são alguns dos “cavalos de batalha” da CDU nas próximas autárquicas.

Nas últimas eleições, em 2013, a CDU ficou em terceiro lugar nas votações, com 14,19%, muito perto do PSD (16,01%), mas muito longe do PS do atual presidente, José Amarelinho, que obteve 62,82% dos votos.

NC|JA