Robbialac reforça presença no Algarve

O Pereiras Park, em Pereiras de Cima, entre Quarteira e Almancil, no concelho de Loulé, vai receber uma loja Robbialac que será inaugurada na próxima sexta-feira às 15h30.

A Robbialac reforça assim a sua presença no sul do País e dá mais um passo na expansão e consolidação da sua rede integrada de lojas próprias, que passa a contar a partir de agora com 61 estabelecimentos a nível nacional.

A inauguração da loja número 61 da marca contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, do presidente da Junta de Freguesia de São Clemente, Carlos Filipe, do presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, e do director comercial da Robbialac, Ricardo Fernandes.

“A inauguração desta loja em Almancil vem reforçar a presença da Robbialac na região algarvia, ao mesmo tempo que representa mais um passo da marca na consolidação da sua estratégia de crescimento a nível nacional”, destaca Ricardo Fernandes, adiantando que o novo espaço “vai ter disponível toda a oferta de marcas, serviços e produtos da Robbialac”, que será divulgada na fase de arranque “através de uma campanha bilingue, em português e inglês, para impactar os milhares de residentes estrangeiros naquela zona do País”.

Com 120 metros quadrados de área comercial, e dois colaboradores em permanência, a nova loja, à semelhança do que acontece em toda a rede da Robbialac, terá disponível um atendimento personalizado e assistência técnica a particulares e profissionais, complementados por um amplo leque de serviços.

Para cada necessidade dos clientes, é desenvolvida a solução mais adequada para pintura e decoração, assente em produtos de elevada qualidade e na formação técnica dos seus colaboradores.