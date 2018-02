Ria Formosa: BE requer audição urgente a ministro e recomenda suspensão de demolições

Print This Post

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou um projecto de resolução que recomenda “a imediata suspensão de novas demolições de casas nos núcleos do Farol e dos Hangares”, previstas para o próximo dia 27.

A este propósito, João Vasconcelos, deputado eleito pelo círculo do Algarve, apresentou ainda uma segunda iniciativa, onde requer, com carácter de urgência, uma audição ao ministro do Ambiente, Matos Fernandes.

O deputado bloquista pretende também fazer valer a Resolução da Assembleia da República (n.º 241/2016) que previa que nenhuma primeira habitação, casa de pescador, viveirista ou mariscador fosse demolida sem que estivesse garantido o respectivo realojamento.

“É este incumprimento que indigna as populações e o próprio partido, que exige agora a imediata suspensão de todo o processo de novas demolições na Ilha da Culatra, nomeadamente nos núcleos habitacionais do Farol e dos Hangares”, esclarece o parlamentar.

João Vasconcelos lamenta, ainda, “a falta de diálogo por parte dos responsáveis políticos que tentam impor, pela força, decisões injustas” e explica que quer “ouvir as explicações do ministro do Ambiente, Matos Fernandes, em sede própria”.