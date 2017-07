Relocalização do hospital é “indispensável” para Lagos, Aljezur e Vila do Bispo

Connect on Linked in

A luta pela relocalização do hospital de Lagos continua, quase dez anos depois do processo que levou à aprovação, por parte do Ministério da Saúde, do estudo, projeto e decisão de construir um novo hospital para aquele concelho.

Na semana passada, a assembleia municipal de Lagos aprovou, por unanimidade, uma moção exigindo a relocalização do hospital, lembrando que a localização da atual unidade de saúde, num edifício quinhentista da cidade, não permite a melhoria das instalações.

Os deputados municipais realçam ainda que este “é de longe o assunto mais consensual da vida política da cidade de Lagos e das Terras do Infante”.

“Considerando a justeza de anos de luta e de persistência das populações, dos autarcas dos concelhos de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo, e dos trabalhadores do hospital de Lagos pela sua relocalização”, a assembleia municipal exige do Governo a inclusão no Orçamento de Estado de 2018 da construção do novo hospital de Lagos.

NC|JA