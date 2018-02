Reitor da Universidade do Algarve vai reunir-se com empresários

Connect on Linked in

O novo reitor da Universidade do Algarve (UAlg), Paulo Águas, vai estar na sede do NERA – Núcleo Empresarial da Região do Algarve, em Loulé, no próximo dia 23 de fevereiro, para um encontro com os empresários da região.

Paulo Águas, 53 anos, natural de Portimão, que desde 2010 era professor coordenador da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve e também era vice-reitor da UAlg desde fevereiro de 2015, tomou posse à frente dos destinos da reitoria no final do ano passado.

Logo após a eleição, Paulo Águas reafirmou o desejo de fazer um périplo empresarial pela região. “Serão visitadas empresas com as quais temos vindo a desenvolver projetos para apresentação dos resultados alcançados e identificação de projetos futuros, assim como empresas com as quais ainda não temos vindo a trabalhar mas que poderemos vir a fazê-lo no futuro”, disse o novo reitor.

Entretanto, o NERA e a UAlg continuam empenhadas no Projeto Internacionalizar + Algarve, que tem como objetivo potenciar o sucesso da internacionalização das PME localizadas nos territórios de baixa densidade do Algarve, especialmente nos setores do turismo e lazer, mar e agroalimentar, procurando reforçar a notoriedade internacional da marca Algarve.

Refira-se que o presidente da direção do NERA, Vítor Neto, também foi eleito, em junho do ano passado, presidente do conselho geral da Universidade do Algarve. O empresário já era anteriormente membro do conselho geral da UAlg e pretende agora que este órgão dê “um melhor contributo e possa ter um papel ainda mais ativo e interveniente na região, para bem do Algarve”.

NC|JA