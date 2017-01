Reis Magos já estão em Olhão para animar a pequenada

Connect on Linked in

Os três Reis Magos – Belchior, Gaspar e Baltazar – chegaram a Olhão na manhã desta sexta-feira, para encerrar as celebrações da quadra natalícia promovidas pela câmara municipal, em colaboração com a Empresa Municipal Fesnima e com a Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL).

De acordo com a tradição cristã, os sábios seguiram desde o Oriente a Estrela de Belém, que anunciava o nascimento de Jesus, tendo chegado alguns dias após o seu nascimento, levando consigo oferendas de ouro, incenso e mirra, simbolizando a realeza, divindade e humanidade de Jesus, respetivamente.

É esta chamada tradição da Epifania que está a ser replicada esta sexta-feira, Dia de Reis, em Olhão. Os Reis Magos, acompanhados por cerca de duas dezenas de figurantes, chegaram de camelo às 10h00, altura em que se iniciou o desfile ao longo da Avenida 5 de Outubro.

Às 12h00, houve uma paragem no Jardim Patrão Joaquim Lopes para interação com a população, de onde os Reis Magos e respetiva comitiva voltarão a sair ao início da tarde, às 14h00, em direção ao Auditório Municipal, com nova paragem no Jardim João Serra, junto ao Tribunal.

O cortejo percorrerá, de seguida, toda a Avenida da República, prevendo-se que cerca das 16h00 haja lugar à adoração do Menino e entrega das oferendas no Presépio Vivo que se encontra na Rua do Comércio. Meia hora mais tarde, nova paragem no Edifício dos Paços do Concelho, onde a boa-nova do nascimento de Jesus será dada ao Presidente da Câmara Municipal.

Até às 17h30, Reis Magos, camelos e restante comitiva protagonizam um espetáculo de música, dança e animação no largo junto à Câmara Municipal, para o qual toda a população está convidada.