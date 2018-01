Região abençoada com 8,6 horas de luz solar por dia

Já temos as melhores praias, os melhores campos de golfe e, agora, chega o título de “melhor” e mais duradouro sol do velho continente. Com 3.139 horas de luz solar contabilizadas em 2017, a região algarvia conquistou a distinção de “campeã europeia do sol”, com uma média de 8,6 horas por dia. A região é cada vez mais procurada por causa do clima nos meses de inverno, altura em que mais de metade da Europa treme de frio. O turismo algarvio sai a ganhar e muito com esta bênção do “astro-rei”