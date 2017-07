Regeneração urbana de Lagoa com três projetos aprovados

Connect on Linked in

Foram aprovados na semana passada três projetos da Câmara Municipal de Lagoa no âmbito da requalificação e desenvolvimento urbano da cidade.

Os projetos integrados no Plano de Ação e Regeneração Urbana (PARU) de Lagoa foram aprovados pela comissão diretiva do PO CRESC Algarve 2020, no passado dia 29 de junho.

Aquele plano – apresentado em maio de 2016 – consiste em três ações, duas materiais e uma imaterial, com financiamento garantido.

A primeira é a requalificação da Rua Coronel Figueiredo, Praça da República, Rua Dr. Manuel de Arriaga e Largo Alves Roçadas que, num investimento de cerca de 600 mil euros, receberá uma comparticipação do FEDER de 390 mil euros.

A segunda ação é a requalificação do Jardim 5 de Outubro, com um investimento de 180 mil euros e que receberá uma comparticipação do FEDER de 28 mil euros.

Por último, foi aprovado o plano de gestão, divulgação e animação do PARU Lagoa (ação imaterial), que receberá mais de 46 mi, euros do FEDER, num total a investir de 125 mil euros, que prevê a constituição de um gabinete de apoio para a divulgação e consultadoria a candidaturas privadas e que fará a gestão no âmbito do PARU LAGOA.

A autarquia adianta ainda que, caso outras candidaturas não cumpram a efetivação em obra, “existe a possibilidade de poder ser cofinanciada – através do FEDER, no valor de 305 mil euros – a requalificação da Rua Dr. Ernesto Cabrita e Largo do Município, para um investimento de 470 mil euros”.

Caso a totalidade das operações seja aceite pela comissão diretiva do PO CRESC Algarve 2020, o investimento chegará a quase 1,4 milhões de euros, com a comparticipação do FEDER no valor de 760 mil euros.

NC|JA