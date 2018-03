Realizador algarvio estreia “O Discurso” na Cinemateca Portuguesa

Connect on Linked in

A curta metragem “O Discurso”, da produtora independente algarvia Paradoxon Produções, realizada por Hernâni Duarte Maria, será exibida na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, no próximo dia 21 de março, às 21h30.

Esta produção independente conta no elenco com o ator Rogério Cão, que protagoniza uma nova abordagem do discurso final do filme “O Grande Ditador” (1940), de Chaplin.

A banda sonora original é do compositor e músico algarvio Iládio Amado, que tem vindo a colaborar com a produtora algarvia desde 2011, enquanto o argumento pertence ao também algarvio André Luís, e o som ficou a cargo de Mário Estevam.

A curta metragem de quatro minutos de Hernâni Duarte Maria será agora apresentada numa das mais importantes salas de cinema do país. O realizador fundou a Paradoxon Produções em 1997, na cidade de Lagos, apoiado por um grupo de amigos que partilhavam o gosto e o entusiasmo pelo cinema. Na última década, a pequena produtora evoluiu e Hernâni já conta com cerca de 20 produções, todas elas selecionadas para vários festivais de vídeo e cinema em Portugal e no estrangeiro.

NC|JA