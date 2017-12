Quarteira prepara-se para a festa da padroeira

Connect on Linked in

Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Portugal, é homenageada na cidade de Quarteira na quinta-feira e na sexta-feira, dias 7 e 8, naquela que é uma das mais emblemáticas festas religiosas da região algarvia.

A procissão de velas com a imagem da padroeira em direção à Igreja de S. Pedro do Mar, na quinta-feira à noite, pelas 21h00, marca o arranque das celebrações.

Já na sexta-feira – feriado nacional da Nossa Senhora da Conceição – a cidade acorda com uma alvorada, pelas 9h00. Às 14h00 é celebrada uma eucaristia na Igreja de S. Pedro do Mar onde se encontra a Imagem da Padroeira.

A partir das 15h00 tem início a procissão solene, em direção ao mar (porto de abrigo), seguindo-se a saudação à padroeira. Depois acontece um dos momentos altos para os fiéis, a bênção do mar e das embarcações que estão engalanadas a rigor, seguindo depois a procissão de volta para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Neste momento, a denominada imagem pequena do porto de abrigo regressa também à sua capelinha.

A partir das 18h00, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, haverá gastronomia diversa e animação musical com José Pasadinhas e Rita Melo. A partir das 20h00, decorre a venda de ramos e leilão de ofertas.

A Festa da Nossa Senhora da Conceição (Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria), Padroeira de Portugal, de Quarteira e dos seus pescadores, tem raízes culturais profundas na comunidade piscatória e em todos os quarteirenses (a imagem foi encontrada nas redes pelos pescadores há mais de 200 anos).

Além das novenas e de outras celebrações religiosas, destaca-se, na sexta-feira, o desfile das embarcações de pesca engalanadas que acompanham a procissão religiosa, seguido da bênção do mar que desde o ano de 2000 é efetuada no novo porto de pesca de Quarteira onde foi erigida uma pequena capela para acolher a padroeira.

Reza a curta história desta capela que recebe os pescadores no seu regresso do mar que, no mesmo ano em que foi erigida, protegeu as embarcações de um violento temporal que se abateu na costa do Algarve, apesar dos estragos materiais provocados.