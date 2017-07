PS acusa PSD de “fazer o mal e a caramulha” com a saúde na região

Connect on Linked in

Depois das declarações do deputado Cristóvão Norte (PSD), que criticou o Governo por ainda não ter criado o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e lamentou a falta de condições nos serviços de saúde, os deputados do PS acusam agora o PSD de “fazer o mal e a caramulha” e afirmam que “os hospitais do Algarve estão ainda a sofrer os efeitos da política de direita”.

António Eusébio, Jamila Madeira, Luís Graça e Fernando Anastácio, eleitos pelo Algarve, recordam, em comunicado, que o Algarve “sempre teve um problema histórico de falta de médicos, nomeadamente nalgumas especialidades clínicas”.

Porém, consideram que “nos últimos quatro anos e meio, a política da Governação PSD/CDS-PP veio agravar ainda mais a situação com cortes salariais, cortes nas horas extraordinárias e o aumento da conflitualidade laboral que levou muitos médicos, designadamente os mais experientes, a abandonarem o Centro Hospitalar do Algarve por outras unidades de saúde do próprio SNS e pela actividade privada que na nossa região cresceu de forma exponencial”.

Neste sentido, recordam ainda que os concursos, ciclicamente abertos pela Administração Regional de Saúde do Algarve, “ficavam invariavelmente desertos, sem que qualquer médico quisesse vir trabalhar para o sul do país, tanto nas unidades hospitalares como nos cuidados de saúde primários”.

E frisam que “os problemas agudizaram-se e as dificuldades agravaram-se, não sendo humanamente possível reverter num dia o que foi desmantelado e destruído durante quatro anos e meio”.

Para os socialistas, o novo modelo de gestão hospitalar, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, “conferirá maior autonomia de gestão operacional e clínica a cada um dos pólos hospitalares” e “colmatará algumas das dificuldades que hoje ainda experimentamos”.

No entanto, explicam que “vão ser necessários vários anos para repor a qualidade do Serviço Nacional de Saúde aos níveis que desejamos e que os algarvios merecem”.