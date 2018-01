Prova em Silves convida a correr no inverno

Print This Post

A prova de inverno da “Corrida das 4 Estações” de 2018 terá lugar no próximo sábado, dia 20 de janeiro, com partida marcada para as 10h30, nas piscinas municipais de Silves.

Na corrida de inverno realizar-se-ão uma prova de corrida de 10 quilómetros ou uma outra, de caminhada, com cinco quilómetros. Ambas serão abertas a toda a população e as inscrições para a prova poderão ser realizadas no portal da autarquia, até ao dia 19 de janeiro.

Esta ação é dinamizada pelo setor de desporto da Câmara Municipal de Silves e Centro de Marcha e Corrida.

JA