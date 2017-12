Portimonense prepara receção ao Chaves (veja os jogos e horários da Primeira Liga)

Connect on Linked in

O Portimonense recebe o Desportivo de Chaves, este domingo, em jogo da 14.ª ronda da Primeira Liga agendado para as 16h00.

A formação algarvia não perde há seis jogos e está a meio da tabela, na nona posição, com 16 pontos, ou seja, oito pontos por cima da linha de água e a 12 dos lugares “europeus”. Por seu turno, o Desportivo de Chaves é o 11.º classificado com 15 pontos.

Uma vitória do Portimonense poderá representar mais um salto na tabela classificativa e o aumento da vantagem em relação às duas equipas que estão atualmente na zona de despromoção (Moreirense e Estoril). Refira-se que o Moreirense joga no terreno do Rio Ave (7.º, com 20 pontos) e o Estoril joga na Luz com o Benfica (3.º. com 30 pontos).

Primeira Liga (14.ª jornada)

Sexta-feira:

Rio Ave – Moreirense (20h30)

Sábado:

Desp. Aves – Tondela (16h00)

Benfica – Estoril Praia (18h15)

Boavista – Sporting (20h30)

Domingo:

Portimonense – Chaves (16h00)

Belenenses – Paços Ferreira (18h00)

V. Setúbal – FC Porto (20h15)

Segunda-feira:

V. Guimarães – Feirense (19h00)

Marítimo – Braga (21h00)