Portimonense pode festejar a subida já este domingo

O Portimonense derrotou o Desportivo das Aves (2-1) em jogo disputado esta quarta-feira em Portimão e ficou a apenas um ponto de garantir a subida à Primeira Liga.

A formação algarvia até pode festejar o regresso ao principal escalão do futebol português mesmo perdendo no terreno do Académico de Viseu, este domingo, desde que o Varzim não ganhe ao Sporting da Covilhã.

O jogo Académico de Viseu-Portimonense disputa-se no domingo, às 11h15, e terá transmissão em direto na Sport TV. O Varzim recebe o Sporting da Covilhã às 16h00.

Quando faltam disputar cinco jornadas, o Portimonense lidera com 73 pontos, seguido do Desportivo das Aves (68) e do Varzim (58). Os dois primeiros classificados sobem à Primeira Liga.

O Olhanense, condenado matemáticamente à descida desde o passado fim de semana, perdeu em casa (1-3) com o Braga B e no domingo joga no terreno do Leixões (16h00).