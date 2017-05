Portimão: Um “jantar singular” para homenagear Manuel Teixeira Gomes

Connect on Linked in

O Instituto de Cultura Ibero-Atlântica (ICIA) organiza, no próximo sábado, 27 de maio, data em que Manuel Teixeira Gomes faria 157 anos, um jantar literário com o objetivo de celebrar o aniversário do escritor, político e viajante portimonense. O evento tem lugar na Taberna de Portimão, a partir das 19h30.

De acordo com os organizadores, vários associados do ICIA participarão numa recriação livre de um jantar de homenagem a Teixeira Gomes que Julião Quintinha, alfaiate e jornalista, fundador do semanário republicano Alma Algarvia, organizou em 1912.

João Ventura, presidente da direção do ICIA, revelou que “vários associados do ICIA assumirão o papel de figuras que virão do passado, umas que estiveram no jantar de 1912 e outras que, não tendo participado nesse jantar, não quererão, agora, falhar a sua reprise atualizada”, o mesmo sucedendo com algumas personagens das suas novelas que ganharão vida para surpreender o homenageado.

João Ventura esclareceu, ainda, que “o evento não visa fazer uma reconstituição histórica, mas antes tomarmos um episódio real da biografia de Manuel Teixeira Gomes para inventar um episódio de boa convivialidade e de entretenimento com sentido da vida dos associados do ICIA e portimonenses e, simultaneamente, prestarmos homenagem ao mais ilustre dos nossos conterrâneos”.

JA