Portimão acolhe II Encontro de Saxofone do Algarve

O “Sax ao Sul” – II Encontro de Saxofone do Algarve” realiza-se em Portimão, entre os próximos dias 18 e 20 de maio. Serão três dias de masterclasses e concertos de música erudita, que irão ter lugar no auditório da escola da Bemposta e no Teatro Municipal de Portimão.

Depois do sucesso da primeira edição, em maio de 2017, a segunda edição regressa sob o mote “o Saxofone e os Estados Unidos da América”, contando com a participação do prestigiado músico Preston Duncan, da Universidade de Minnesota, que ministrará as masterclasses de saxofone.

Na sexta-feira, dia 18 de maio, o programa abre com uma receção dos participantes, agendada para as 16h00, na Casa Manuel Teixeira Gomes, seguido de dois concertos, um com Preston Duncan e outro com os Elletric.PT Colletive, pelas 21h30, no pequeno auditório do Teatro Municipal de Portimão.

No sábado, dia 19 de maio, as masterclasses começam pela manhã e terminam às 19h00 com o saxofonista Preston Duncan, no saxofone clássico. No mesmo dia, às 21h30, o auditório da escola da Bemposta recebe o concerto Dithyrambos.

No dia 20 de maio, domingo, das 10h00 às 13h00, realiza-se mais uma masterclass ministrada por Preston Duncan e, pelas 14h30, terá lugar no auditório da Bemposta, uma palestra “O Saxofone – (que) Estado da Arte”, com José Massarrão e Preston Duncan.

Esta iniciativa é organizada pela escola da Bemposta em parceria com a associação cultural Contramaré.

JA