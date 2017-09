Connect on Linked in

A final do Campeonato Nacional de Petanca, especialidade de triplete, vai disputar-se no próximo domingo em Faro.

A prova reúne 48 praticantes, em representação de 16 equipas que foram apuradas em eliminatórias que decorreram nas várias associações de petanca do país. A competição realiza-se no Complexo Desportivo da Penha, entre as 09h00 e as 18h00.

Os vencedores representarão Portugal no Campeonato do Mundo, que se disputará no Canadá.