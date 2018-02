Pescas: Governo paga primeiros apoios ao defeso da sardinha

Connect on Linked in

Os primeiros apoios para os armadores e pescadores pela paragem temporária da pesca da sardinha, relativos ao mês de dezembro, foram liquidados durante o dia de ontem, garantiu hoje o Ministério do Mar.

A interdição da pesca à sardinha vai prolongar-se até ao final de abril e visa contribuir para uma rápida recuperação do stock ibérico desta espécie.

Nesta primeira fase “foram pagas através do IFAP os primeiros apoios previstos aos operadores que concluíram as suas candidaturas ainda durante o mês de dezembro, sendo beneficiários os armadores de 23 embarcações da pesca do cerco e um total de 86 pescadores, com um valor global de 267 mil euros” explicou aquele ministério.

Diversos pescadores optaram por receber, em alternativa, o subsídio de desemprego.

O Ministério do Mar esclareceu ainda que as restantes candidaturas, envolvendo até agora um conjunto de mais 77 embarcações e 776 pescadores, deverão ter um valor global de novos apoios no montante de 1,8 milhões de euros, com financiamento pelo Programa Mar 2020.

“Estão a ser reunidas todas as condições para que os primeiros pagamentos possam vir a ser liquidados no final de fevereiro, desde que os beneficiários submetam, atempadamente, os respetivos pedidos de pagamento”, acrescentou o gabinete da ministra do Mar.

“Deste modo os serviços sob tutela da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, em colaboração com as associações e organizações de produtores, asseguram o cumprimento dos prazos previstos na Portaria de regulamentação, não havendo lugar a atrasos no pagamento desta medida aos seus beneficiários”, sublinha aquele gabinete.