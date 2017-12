Pesca e Ginástica: Mafalda Brás e Vera Cordeiro homenageadas em Loulé

Connect on Linked in

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, recebeu nos Paços dos Concelho as louletanas Mafalda Brás e Vera Cordeiro, que alcançaram recentemente importantes títulos mundiais, para lhes prestar uma pequena homenagem e reconhecimento do Município.

Vera Cordeiro, do SC Escanchinas de Almancil, integrou a Seleção Nacional de pesca desportiva que se sagrou campeã mundial, por equipas, no Campeonato do Mundo de seniores e senhoras disputado Langebaan, na África do Sul.

Mafalda Brás, ginasta da Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé, conquistou no dia 11 de novembro, em representação da Seleção Nacional feminina de duplo mini trampolim (DMT), a medalha de bronze por equipas no Campeonato do Mundo de Ginástica de Trampolins, que decorreu em Sófia, na Bulgária.

Num Município que tem sido berço de muitos campeões e onde a dinâmica desportiva tem um papel bastante relevante, a Câmara Municipal de Loulé reafirma o apoio dado aos atletas e associações em prol do desenvolvimento desportivo.