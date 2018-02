PCP apresenta propostas para a região no âmbito da mobilidade e transportes

Connect on Linked in

Na próxima segunda-feira, o PCP vai apresentar publicamente as suas propostas no âmbito da mobilidade e transportes na região, numa sessão que decorrerá a partir das 17h30, na delegação de S. Pedro da União de Freguesias de Faro (Avenida da República), na capial algarvia, com a participação do deputado Paulo Sá, eleito pelo Algarve.

Nesta iniciativa o PCP dará a conhecer as suas propostas “com uma perspectiva integrada no âmbito das infraestruturas de transportes (ferrovia, rodovia, portos e aeroporto) na região, visando o reforço do investimento público e a melhoria da mobilidade de passageiros e mercadorias no Algarve”, explicam os comunistas.