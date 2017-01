Paulo Sá volta a questionar o Governo sobre a EN125

Connect on Linked in

O deputado Paulo Sá, do PCP e eleito pelo Algarve, voltou a questionar o Governo sobre a situação das obras de requalificação da EN125, que continuam paradas.

O parlamentar comunista quer saber quando prevê o Governo que estejam concluídas as obras de requalificação dos troços da responsabilidade da subconcessionária Algarve Litoral, bem como os da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal.

Paulo Sá pretende ainda saber se a requalificação incluirá todas as obras inicialmente previstas, incluindo as variantes e as estradas de acesso/ligação, tal como recomenda a Resolução da Assembleia da República n.º 61/2016.

Refira-se que o mesmo deputado já tinha questionado o Governo no passado mês de outubro. Agora, e depois das respostas do executivo, Paulo Sá considerou que o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas deixou algumas questões por esclarecer.

Entre estas estão as relacionadas com o prazo para conclusão das obras e a inclusão de todas as obras inicialmente previstas, incluindo as variantes e as estradas de acesso/ligação, nas empreitadas que serão realizadas pela Infraestruturas de Portugal e pela subconcessionária Algarve Litoral.