Parlamento: Paulo Sá preocupado com efeitos da falência da Monarch

Os deputados Paulo Sá, eleito pelo Algarve, Bruno Dias e João Ramos questionaram o Ministério da Economia sobre as consequências da falência da companhia aérea Monarch e sobre os “elevados custos” do atual modelo da aviação ‘low cost’ (de baixo custo).

Os parlamentares do PCP querem saber se o Governo tem um apuramento “das dívidas concretas que a insolvência da Monarch deixou no nosso país”, que medidas “está a adotar para minorar as consequências dessas dívidas nas famílias e nas empresas portuguesas”, bem como que medidas pensa o Governo poderem ser adotadas para “evitar no futuro este tipo de comportamento empresarial”.

A britânica Monarch Airlines declarou insolvência no passado dia 02 de outubro, deixando 110 mil passageiros no estrangeiro sem viagem de regresso, anulando largos milhões de viagens vendidas e deixando ainda centenas de milhões de euros em dívidas a unidades hoteleiras e outras empresas.

Só nos hotéis algarvios ficaram sete milhões de euros em faturas por pagar. Mas os prejuízos totais da próxima época baixa podem ascender aos 36 milhões de euros diretos e indiretos, só na região do Algarve.

“Não pode deixar de ser sublinhado que esta insolvência faz parte do modelo ‘low-cost’, que tanto assenta o seu sucesso temporário na elevada exploração do trabalho e na desregulamentação, como num esquema fraudulento similar aos das célebres ‘pirâmides’, onde as perdas a declarar no momento da falência fazem parte, desde o início, dos lucros que são repartidos entre os grupos monopolistas”, consideram os deputados do PCP.

Para os parlamentares comunistas, esta falência “trouxe prejuízos sérios para o país, mas compreender estes impactos torna-se ainda mais importante quando outras empresas no mesmo modelo de negócio, como é o caso da Ryanair, dão sinais preocupantes com impactos diretos já sentidos por milhares de utentes”.