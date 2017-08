Paco Bandeira na Festa de Cacela Velha

Connect on Linked in

Cacela Velha homenageia a sua padroeira, a partir de domingo e até terça-feira (13 a 15 de agosto), com mais uma edição da Festa em Honra de Nossa Senhora da Assunção.

O programa tem início no domingo, com as festividades religiosas, bem como a animação musical dos Sons do Sul e de Eduardo Santana.

Na segunda-feira, o cartaz começa com missa e novena, às 20h00, a que se segue um baile com Ângelo Correia, às 21h00, e os cantares alentejanos das Vozes do Sul, às 23h00.

O ponto alto acontece na terça-feira (feriado), com a habitual procissão acompanhada de banda pelas ruas da vila, às 19h00. À noite, a animação musical começa com a música de baile de Vera Pereira.

A partir das 22h00, Paco Bandeira encerrará os festejos, a que se segue um espetáculo de fogo de artifício, à meia-noite.

A entrada é livre.